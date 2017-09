COA investeert 40 miljoen in azc Gilze

Drugsouders Rijen maakten er een 'pleuriszooi' van: 'Zij dachten niet aan de kinderen'

1 september BREDA/RIJEN - Officier van justitie Roy Nanhkoesingh was snoeihard vrijdag in de rechtbank in Breda over een ouderpaar uit Rijen, dat wegens hoge schulden in zee ging met hennepkwekers. ,,Ik kan de kinderen niet verwijten dat hun ouders er een pleuriszooi van maakten. Zij dachten niet aan aan de kinderen, dus dat doe ik dan maar.''