Coalitievorming Gilze-Rijen kan voor Pasen rond zijn

GILZE EN RIJEN - In de gemeente Gilze en Rijen wordt er haast gemaakt met de coalitiebesprekingen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag gingen de verrassende initiatiefnemers voor die gesprekken CDA en Gemeentebelang (en dus niet zoals gebruikelijk de grootste partij, in dit geval Kern ’75 ) zaterdag al beurtelings aan tafel met de overige fracties.

Over hoe de coalitie er uit gaat zien, is nog niets bekend. De strijd om als derde partij aan te sluiten bij CDA en Gemeentebelang lijkt te gaan tussen huidige coalitiegenoot Kern ’75 en VVD. De verwachting is dat er voor Pasen wel witte rook is.

D66-fractievoorzitter Frits van Vugt ging het gesprek niet met al te hoge verwachtingen in: ,,Als nieuwe partij met twee zetels spelen wij natuurlijk een bescheiden rol. Wij hebben onze standpunten op belangrijke beleidsonderdelen nog eens toegelicht. Maar ik heb het idee dat CDA en Gemeentebelang niet op ons zitten te wachten. De keuze zal waarschijnlijk vallen op de VVD of Kern ’75.""

Positief gesprek

PvdA-voorman Peter von Meijenfeldt sprak van een positief gesprek: ,,Het ging over onderwerpen die de komende jaren heel belangrijk zijn voor onze gemeente zoals de centrumplannen en woningbouwontwikkeling. Nu is het afwachten of er voor ons een opening ontstaat om ook deel uit te maken van de coalitie.

David Vermorken wilde als VVD-fractievoorzitter weinig kwijt: ,,Het was een prettig oriënterend gesprek. Maar het is het beste om alles nu even te laten betijen. Ik zeg nu verder even niks."

Jac Wouters liet namens het CDA weten dat er met alle fracties constructieve gesprekken zijn gevoerd: ,,Voor Pasen willen we eruit zijn, maar nu zijn er nog geen knopen doorgehakt. Wij gaan dit weekend verder met de onderlinge beraadslagingen en hopen dan halverwege volgende week de vervolgstappen te kunnen zetten."

Meningen gepeild

Johan Manders van Gemeentebelang sprak van een plezierige sfeer tijdens alle gesprekken: ,,We hebben bij iedereen meningen gepeild en informatie opgehaald. Er was in mijn beleving vanuit Kern ’75 geen enkele onvrede of zelfs maar kleine ergernis over het feit dat wij samen met het CDA het voortouw hebben genomen, ondanks het feit dat Kern ’75 – weliswaar nipt – de grootste partij is geworden. Ook met die partij hebben we gewoon een uitstekend en constructief gesprek gehad."