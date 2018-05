De hele ochtend geen treinen tussen Gilze-Rijen en Tilburg Universiteit

Hier komen de afvalcon­tai­ners in Gilze en Rijen

3 mei GILZE EN RIJEN - Komt ie voor de deur of moet ik 250 meter lopen? De locaties voor de ondergrondse afvalcontainers in Gilze en Rijen zijn bekend. Inwoners van de gemeente krijgen vandaag een brief met informatie over het nieuwe afvalophaalsysteem. Bezwaar is mogelijk.