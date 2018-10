Defensie investeert 100 miljoen in simulatoren en hypermodern commandocentrum bij Gilze-Rijen

‘Er was niet eens een discussie mogelijk over te hard rijden’

23 oktober TILBURG - Hij had veel te hard gereden op de Chaamseweg in Gilze-Rijen. ,,Maar ik kon me helemaal niet verdedigen", spreekt hij zijn verontwaardiging uit tegenover de kantonrechter in Tilburg. Want hem is onrecht aangedaan, zo meent de verdachte.