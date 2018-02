Dode bij ernstig ongeval op de A58 bij Gilze, snelweg afgesloten

Van vrou­wen­kies­recht tot ramenplakkers: 100 jaar kiesrecht in Gilze en Rijen

20 februari GILZE EN RIJEN - Anekdotes genoeg als het gaat over honderd jaar kiesrecht in Gilze en Rijen. Het boekje van Heemkring Molenheide staat er vol mee, naast de vele wetenswaardigheden over de geschiedenis en het heden. Woensdag houdt de Rijense hoogleraar Corien Prins een lezing over het thema.