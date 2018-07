Gekkenhuis rond Rijense na titel beste hondenfotograaf van de wereld

Rijen - ,,Het is een gekkenhuis'', zegt Monica van der Maden. De beste hondenfotograaf van de wereld 2018 volgens de Britse The Kennel Club staat te trillen op haar benen. Zoveel aandacht als er is van media om haar verhaal te horen over 'De foto' van de ernstig zieke Noa.

Na de publicaties in BN DeStem en vervolgens andere media is een storm losgebarsten die nog lang niet is gaan liggen. De foto van Monica, die aan weg timmert met haar bedrijfje MoNoa Photography, werd de beste bevonden in de categorie Senior en was de beste van 10.000 inzendingen uit 70 landen.

,,Ik kreeg gisterochtend al 21 mailtjes, sms'jes, telefoontjes. Toen ben ik gestopt met tellen.'' Felicitaties, televisieprogramma's en radio kwamen opnames maken, nodigden haar uit. Dinsdag direct al Editie.NL en Hart voor Nederland, Omroep Brabant. Diverse radiozenders als FunX, de NOS haalden haar in een uitzending.

Te veel

De afspraken die ze dinsdag had staan heeft ze moeten afzeggen. ,,Op een gegeven moment heb ik mijn assistente gebeld dat ze alles moest laten vallen en naar mijn huis komen. Het was te veel. Ik had ook geen tijd meer de berichtjes te lezen. Ik dacht als ze me echt nodig hebben dan bellen ze wel.'' Ze is gespecialiseerd in hondenfotografie. Voor in Brabant, maar ook daarbuiten. Ook verzorgt ze workshops in diverse landen in Europa.

Paniek

De schoonmoeder van Monica was helemaal in paniek. ,,Alle kranten in Rijen waren uitverkocht.'' Zoals het er nu naar uitziet is de uitzending van Hart van Nederland dinsdagavond. ,,De cameraploeg is dinsdag bij Noa geweest, de Deense Dog in Hilversum die op de prijswinnende foto staat. Daarna bij mij. De uitzending van dinsdag haalden ze niet meer.''

Televisie