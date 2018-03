Gemeentebelang en CDA gaan in zee met Kern '75 in Gilze en Rijen

GILZE EN RIJEN – Gemeentebelang en CDA hebben na een oriëntatieronde met alle partijen Kern ’75 uitgenodigd om verder te praten over een mogelijke coalitievorming in de gemeente Gilze en Rijen. De VVD reageert teleurgesteld. PvdA en D66 rekenden vooraf eigenlijk al nergens op.

Ook in de afgelopen raadsperiode trokken Gemeentebelang, CDA en Kern ’75 al op als coalitie. Kern ’75 was toen de grootste partij met acht zetels, maar inmiddels is de zetelverdeling na de verkiezingen van vorige week respectievelijk 5 (GB), 4 (CDA) en 5 (Kern ’75). Kern ’75 werd daardoor gedwongen om ondanks het feit dat het met 19 stemmen verschil nog altijd de grootste partij is, een wat nederiger positie in te nemen. CDA en Gemeentebelang zetten die ontwikkeling afgelopen vrijdag kracht bij om tegen het gebruik in zelf het initiatief te nemen bij de coalitiebesprekingen.

Zaterdag werd er op het gemeentehuis in Rijen gesproken met alle partijen. Onderhandelaar Walter de Vet van Kern ’75 gaf toen al aan fiducie te hebben in een voortzetting van de huidige coalitie. Maandagavond laat kwam dus de bevestiging: “Een coalitie van Kern ’75, Gemeentebelang en CDA is goed mogelijk. Wij hebben er vertrouwen in dat we er samen uitkomen. En daarna snel aan de slag.”

Quote Onze deur staat nog altijd open De teleurgestelde PvdA-er Peter von Meijenfeldt

Afgestraft

VVD-fractievoorzitter David Vermorken is in mineur: “De drie zittende partijen hebben besloten aan elkaar vast te houden. Dit ondanks het feit dat deze combinatie door de kiezer behoorlijk is afgestraft. Kern ’75 verloor drie zetels en Gemeentebelang hield maar net de vijfde zetel vast. Alleen het CDA bleef min of meer stabiel. De VVD was een van de grote winnaars van deze verkiezingen. Zowel qua aantal stemmen als qua percentage wonnen we fors. Daarmee gingen we van twee naar drie zetels. Helaas kiest de zittende coalitie er toch voor om met elkaar door te gaan. Terwijl de afgelopen periode duidelijk liet zien dat deze partijen op elkaar waren uitgekeken. Hiermee laten ze de kans op een college met een positief en optimistisch geluid liggen.”

D66-voorman Frits van Vugt voelde het al van ver aankomen: “Dit lag in de lijn der verwachtingen. Alles wees er al op dat deze drie partijen met elkaar verder wilden. Heel jammer. Het is wat D66 betreft een gemiste kans om het programma-akkoord geen bredere basis te geven zoals wij aangaven in ons afgeschoten voorstel om te komen tot een door alle partijen gedragen Samenlevingsakkoord.”