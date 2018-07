Gilze en Rijen kan vrijdag temperatuurrecord breken, regionale hitte van 38,2 graden

Video Gekkenhuis rond Rijense na titel beste hondenfoto­graaf van de wereld

14:24 Rijen - ,,Het is een gekkenhuis'', zegt Monica van der Maden. De beste hondenfotograaf van de wereld 2018 volgens de Britse The Kennel Club staat te trillen op haar benen. Zoveel aandacht als er is van media om haar verhaal te horen over 'De foto' van de ernstig zieke Noa.