Heetste plek Nederland in Gilze-Rijen: 37,6 graden, vandaag mogelijk record

GILZE-RIJEN - De hoogste buitentemperatuur in Nederland werd gisteren met 37,6 graden in Gilze en Rijen gemeten. Vandaag wordt het nog iets warmer. Mogelijk sneuvelt zelfs het oude KNMI-warmterecord uit 1944. Dat staat op 38,6 graden.

Vanuit de weertoren op vliegbasis Gilze-Rijen heeft metereoloog Albert Hoving een breed zicht op de wereld van het weer. Een stuk of acht schermen tonen beelden van hogedrukgebieden, wolkenvelden, neerslag, weermodellen, maar ook de windsnelheden en -richting om maar een paar dingen te noemen. Even verderop in de woestijngele grasvlakte zijn de meetinstrumenten opgesteld.

Betrouwbaar

Zoals bij alle meetstations hangen de sensoren voor temperatuur op een hoogte van anderhalve meter, uit de schaduw, in de wind, vrij van obstakels. ,,Zo weet je zeker dat alle metingen gelijk en onderling betrouwbaar zijn'', verklaart Hoving. Dat zijn niet de campingmetingen van mensen die een thermometer aan de tent in de zon hebben hangen en 45 graden aangeven.

Warmte

De Luchtmachtmetereoloog is niet zo bezig met warmterecords. ,,Ons gaat het om mogelijke invloeden voor onze piloten, dus gegevens over zicht, hoogte van de bewolking, hagel en onweer, windrichting. Dagelijks brengen wij, soms twee keer per dag, rapport uit aan de drie squadrons op de vliegbasis'', legt hij uit.

Volledig scherm Weerstation vliegbasis Gilze-Rijen verzamelt informatie voor defensie en het KNMI. Pyranometer (waarmee de hoeveelheid globale zonnestraling wordt gemeten.) © Foto: Ramon Mangold/Pix4Profs

Een grafiek toont aan dat de temperatuur om half drie deze middag nog stijgt. Het is dan 36,5 graden Celsius. ,,Tussen 15.00 en 16.00 uur is de warmte in deze tijd van het jaar het hoogst.'' Dat blijkt. Rond 15.45 uur later tikt de meter 37,6 aan, het dagmaximum. En wat gaat het vrijdag worden? Hoving klikt op schermen en in vensters. ,,Het weermodel geeft aan dat het 0,6 graden warmer wordt dan donderdag. Of we een hele graad halen, durf ik niet te zeggen. Dat gaat om zulke minieme verschillen.''

Wereldrecord

Wat zou helpen is minder wind en een wolkeloze hemel. Ook de windrichting, uit het zuidoosten, is van belang. Op een ander scherm ziet hij dat er mogelijk een beetje sluierbewolking komt. ,,In dat geval is de kans gering dat we 38,6 graden halen. Maar het blijven modellen.'' Vandaag zal blijken of het record van 23 augustus 1944 op het voormalige meetstation Warnsveld vervangen wordt door Gilze-Rijen 27 juli 2018. Maar dan is het gelukkig nog ver verwijderd van het wereldrecord van Death Valley, Californië van 10 juli 1913 met 56,7 graden.