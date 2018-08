Het waren zes hete vakantieweken met meerdere hittegolven: veel zonuren Eindhoven en 36,4 graden in Volkel

OverzichtGILZE EN RIJEN - Deze zomer werd het van de hele provincie het warmst in Gilze en Rijen. Het was daar op 26 juli maar liefst 37,6 graden. Dat blijkt uit de temperaturen van de vier Brabantse meetstations van het KNMI, op iedere dag gemeten in de afgelopen zes weken. Die stations staan op vliegbasis Woensdrecht, vliegbasis Gilze-Rijen, vliegbasis Eindhoven en vliegbasis Volkel.

Het was een hete, droge zomervakantie. Dat was al wel duidelijk. We hadden meerdere Brabantse hittegolven en regen bleef lang weg. De temperatuur kwam vaak boven de dertig graden. Zonaanbidders hadden de zomer van hun leven. Oudere mensen of mensen die niet goed tegen de zon kunnen, hadden het een stuk zwaarder.

Gemiddelde temperatuur

In de week van 26 juli en in de eerste week van augustus was het gemiddeld gezien het warmst in de hele provincie. 26 juli was de absolute topdag met de hoogste temperatuur van de afgelopen zes weken: 37,6 graden op vliegbasis Gilze-Rijen. In Volkel was het 36,9 graden, in Eindhoven 36,4 en in Woensdrecht 35,4. Woensdrecht was over het algemeen genomen overigens sowieso het 'koudste' plekje van de vier.

De dag waarop we het meest van de zon konden genieten was echter niet de dag van de hoogste temperatuur. Dat was namelijk op 14 juli. Toen scheen in Gilze en Rijen de zon 15 uur lang, in Eindhoven 14,9 uur en een dag later scheen hij het langst in Volkel: 14,9 uur. Dat is best lang als je het vergelijkt met de dagen waarop de zon het kortst scheen, namelijk maar één uurtje op 15 augustus in Gilze en Rijen. Diezelfde dag scheen hij maar anderhalf uur in Eindhoven en 1,9 uur in Volkel. Afgelopen donderdag was dus de dag met de minste zonnestralen van de afgelopen weken. Van Woensdrecht ontbreken deze cijfers.

De gemiddelde temperaturen over de afgelopen zes weken schelen niet veel. Volkel spant de kroon met 28,6 graden, op de voet gevolgd door Eindhoven met 28,57 graden, Gilze en Rijen bereikte de 28,4 graden en Woensdrecht eindigt op een vierde plek met gemiddeld 27 graden.

Hittegolven

In Nederland is officieel sprake van een hittegolf als de maximumtemperatuur bij het KNMI in De Bilt gedurende tenminste 5 dagen elke dag 25 graden of hoger is (zomerse dagen). Bovendien moet het in die 5 dagen op zeker 3 dagen minstens 30 graden zijn (tropische dagen). Als we dit regionaliseren en het naar Brabant toe trekken, zien we dat we in de afgelopen zes weken zeker drie hittegolven hadden in onze provincie. Vanaf 23 juli tot en met 27 juli was het bij alle meetstations vijf dagen lang meer dan dertig graden.

Daarna volgde er een golf op 2 augustus, het was toen tot en met 4 augustus boven de dertig graden. Meteen daarna op 6 en 7 augustus was het wéér boven de dertig graden. De dag die daar tussen lag was trouwens ook gewoon warm, met 28 graden.

Behalve die tropische temperaturen van boven de dertig graden was er eigenlijk gewoon sprake van één hele lange hittegolf. Het was namelijk vanaf 12 juli tot en met 7 augustus bij alle vier de weerstations iedere dag meer dan 25 graden. Behalve dan 17 juli, toen werd het 24,8 graden in Woensdrecht.

'Koud'

Behalve de extreme droogte en hitte waren er ook minder hoge temperaturen. Daarbij 'wint' Woensdrecht dus met een temperatuur van 18 graden op 10 juli. Op de andere drie plekken werd het toen ongeveer 20 graden. Sinds 8 augustus zijn de temperaturen ook weer wat lager. Gemiddeld rond de 23 graden met nog een uitschieter op 12 augustus naar de 29 graden.

We zien in Brabant ook regionale verschillen. In West-Brabant was het gemiddeld kouder dan in het midden en oosten van de provincie. In Woensdrecht lagen de temperaturen steeds lager dan bij de andere drie stations. In totaal waren er 9 dagen waarop het meer dan dertig graden werd. Eindhoven en Gilze en Rijen gaan gelijk op: daar waren 13 dagen met een temperatuur van dertig graden of hoger. Volkel volgt op de voet met 12 dagen waarop het warmer werd dan dertig graden.

Qua koude dagen gaat Woensdrecht aan kop met 6 dagen onder de 23 graden, dat waren er voor Eindhoven en Gilze en Rijen beiden 3 en voor Volkel 4.

