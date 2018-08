Leuk, die oude kisten, maar zijn ze wel veilig?

Afvalplan Gilze en Rijen in fasen van start, locatie containers bekend

15 augustus GILZE EN RIJEN - De nieuwe inzameling van afval gaat vanaf september fasegewijs in. De locatie van de containers is bekend en ook wanneer ze geplaatst worden. Vandaag krijgen alle inwoners van de gemeente Gilze en Rijen een brief waarin het een en ander staat uitgelegd. Ook over het ruilen en afleveren van kliko's van 140 of 240 liter.