Man slaapt in pipowagen omringd door vlammen en wordt gered door buurtbewoner uit Gilze

Payrollbe­drijf Repay HRM verhuist hoofdkan­toor van Gilze naar Tilburg

29 juni GILZE/TILBURG - Repay HRM opent een nieuw hoofdkantoor in Tilburg. De payroll- en HRM-specialist verlaat na dertien jaar Gilze en is vanaf maandag 2 juli officieel gevestigd aan de Sportweg 26 in Tilburg, tegenover het universitair sportcomplex.