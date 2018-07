Man uit Rijen (22) aangehouden na vondst 36 XTC-pillen en softdrugs

Gilze en Rijen gaat versneld van het gas

19 juli GILZE EN RIJEN De gemeente Gilze en Rijen gaat versneld van het gas. Inwoners en bedrijven kunnen volgend jaar al over op stadsverwarming via een nieuwe biomassacentrale in Rijen. Enkele bedrijven richten Brabant Warmte op. Deze leverancier investeert 50 tot 100 miljoen euro in een lokaal warmtenet.