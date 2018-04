Man uit Rijen opgepakt om te veel aan softdrugs

Update + Video Politie arresteert 51-jarige man op park Linberg in Molenschot bij drugsonder­zoek

17 april MOLENSCHOT - In park Linberg in Molenschot is dinsdag bij een drugsonderzoek een 51-jarige man uit Hilversum opgepakt. De man was in beeld bij een ander rechercheonderzoek en verbleef in een chalet op het park.