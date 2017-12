Meisje uit Rijen en drie anderen betrapt met wapens en kluis met pillen in auto

Onderzoek naar nieuwbouw sporthallen in Gilze én Rijen

19 december GILZE EN RIJEN - Het was volop sport dat de klok sloeg in de gemeenteraad van Gilze en Rijen. In Rijen wordt een plan uitgewerkt voor een nieuwe sportzaal+ of een sporthal (min). In Gilze gaat het om renovatie van sporthal Achter de Tuintjes of nieuwbouw. Grote besluiten, die ook enkele miljoenen kosten.