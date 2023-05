Minder sociale controle zorgt voor criminaliteit in buitengebied: ‘We willen bewoners en bedrijven helpen weerbaarder te worden’

met video Grote brand in loods afvalver­wer­ker Ecopark Breda

BREDA - Er woedde zondagavond een grote brand in een verwerkersbedrijf van afval aan het Hazepad in Breda. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. Even na 21.30 uur meldde de Veiligheidsregio dat er nog wel wat lichte rook was.