Rijen Ruikt fietst op met Ratatouil­le

29 mei RIJEN - Tuinfestival Rijen Ruikt en pop-up theaterfestival Ratatouille hebben elkaar gevonden. Op 10 juni presenteren de twee organisaties de vrucht van hun innige samenwerking. Een route met 34 locaties in Rijen en Molenschot. Te bezoeken per fiets of te voet.