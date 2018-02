Omwonenden over Luchthavenbesluit: 'Defensie is ongeloofwaardig en arrogant'

,,Mensen in het dorp die klagen over overlast door de vliegbasis, hebben gelijk. Zeker omdat nieuwbouw beperkt wordt. Die is cruciaal voor jonge aanwas.'' Dat wil Jan Brokx vooraf kwijt. ,,Persoonlijk, hebben wij betrekkelijk weinig last, maar wij wonen niet direct in de aanvliegroute.''



Samen met zijn vrouw is hij negentien jaar geleden uit Tilburg naar een chalet op recreatiecentrum Linberg aan de Heideweg in Molenschot verhuisd. Ze komen al dertig jaar op de camping. ,,Het is onze keus geweest. De overlast valt mee. Vroeger toen er nog straaljagers vlogen was het veel erger.'' Toch is het niet alle dagen feest. ,,De hele dag helikopters, vinden we niet zo hinderlijk. Wel vinden ze de avondvluchten tot 24.00 uur vervelend. Helemaal als na 24.00 uur nog een Chinook heel laag overkomt. Dat is toch niet nodig.''