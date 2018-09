Opnieuw hennepkwekerij in woning Rijen: pand drie maanden gesloten

CV Bokkie speurt net als 1500 deelnemers naar open gulp bij Gils Kwist

23 september GILZE - Eten we de snoepzak op of niet? Wat is er allemaal te vinden in Gilzer nachtkastjes? En wat moest je in hemelsnaam aan met de zanger van The Auld Triangle in café The Banner? Allemaal vragen die zaterdag opborrelden tijdens Gils Kwist.