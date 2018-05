Oud-wethouder Starreveld bouwt zelf wel een afscheidsfeestje in Gilze en Rijen

Eer

Haat

Veel milder is Willem Starreveld niet geworden over zijn ontslag als wethouder van Gilze en Rijen in de laatste raadsvergadering van de coalitie; een unicum in de parlementaire geschiedenis. ,,Op advies van burgemeester Jan Boelhouwer bleef ik weg, dat scheelde een hoop gedoe. Dus had ik mezelf op non-actief gesteld en was er niet. Toen gingen Gemeentebelang(GB) en CDA na een motie van wantrouwen ook nog ontslag aanvragen. Zo groot was de haat kennelijk.'' De oud-wethouder vindt het onbegrijpelijk dat zijn collega-wethouders dit hebben toegestaan, ook voor het ambt van wethouder.



Starreveld vindt niet dat hij het er naar heeft gemaakt. In een interview in deze krant verraste hij het college van B en W met een nieuw centrumplan Rijen. ,,Kern'75 wist er van, maar de partij wilde er de verkiezingen niet mee in. Toen ik in november definitief niet als wethouder verder mocht, had ik een dilemma. Ik wilde dat mensen over het plan konden nadenken.'' Dat werd hem erg kwalijk genomen. In de politiek maak je vijanden, vindt hij. ,,Mensen die alleen maar vrienden hebben, bereiken niks.''