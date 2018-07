Griekse topclub Panathinaikos traint op sportpark Gilze

Maandagavond is om 18.00 uur de eerste training van Panathinaikos op een van de grasvelden aan de Ridderstraat in Gilze. De Griekse club dankt haar bekendheid in Nederland vooral van de finale van de Europacup I in 1971 tegen Ajax. In het Wembley Stadion wonnen de Amsterdammers met 2-0. Zondagavond arriveerde de luxe touringcar volgestouwd met materiaal. Maandag de spelers. Sportpark Verhoven van VV Gilze ontwikkelt zich als trainings- en speellocatie van Europese voetbalclubs en jeugdige talenten.

Quote Dit is de eerste keer dat club van dit niveau onze accommoda­tie kiest Aimé Cruijsbergs

Voorzitter Aimé Cruijsbergs van VV Gilze is maar wat trots dat de Grieken voor Gilze hebben gekozen. ,,Dit is de eerste keer dat club van dit niveau onze accommodatie kiest. Panathinaikos heeft veel contacten en zegt ook andere clubs op onze locatie te zullen wijzen.''

Clubkas

Vier jaar geleden verhuisde VV Gilze naar het nieuwe sportpark met drie kunstgrasvelden en twee natuurvelden. Direct al zocht de vereniging verhuurmogelijkheden, ook tijdens de zomerstop. ,,Voor ons is het een manier om de clubkas te spekken. Want de subsidies wordt steeds lager'', zegt Cruijbergs. In samenwerking met de KNVB speelde de Nederlandse jeugd onder 15 jaar hier enkele interlands. Ook werden ze door Engelse clubs benaderd.

VV Gilze kwam in aanraking met een organisatie die in Nederland topclubs onderbrengt. Eerst kwam Panathinaikos opnames maken. ,,Ze waren onder de indruk en kozen voor ons in combinatie met een verblijf bij Hotel Van der Valk Gilze-Tilburg. We proberen elkaar te versterken.''

Gilze 1

De trainer Van VV Gilze 1 (derde klasse) heeft al een balletje opgeworpen om een keer te spelen tegen de Grieken. Het is een van de dingen die Cruijsbergs vanavond met de technische staf van de Grieken bespreekt. ,,Wie weet. Niet geschoten is altijd mis. Ook staat een wedstrijd tegen een Europese topclub op het programma. Welke wordt snel bekend.''

Maar het voetbalschema op Verhoven draait volle toeren. Op 7 augustus speelt de jeugd onder 18 jaar van Birmingham en van Rochdale wedstrijd op het programma van enkele Britse clubs. Op 7 augustus spelen de jeugd onder 18 jaar van Birmingham en van Rochdale (Manchester) tegen AA Gent. Op 8 augustus strijkt het pupillenkamp van PSV onder dertien jaar neer op het sportpark. ,,Ongeveer 250 PSV-spelertjes kamperen hier dan een week. De jeugd traint hier ook al.''





Quote Het zijn goei mensen in Gilze, dus de clubs komen graag. Aimé Cruijsbergs