Petitie over geluidszone vliegbasis Gilze-Rijen

Jeanine van Hapert van Heliwerkgroep Grote Spie is duidelijk: "Defensie wil fors meer mogelijkheden krijgen om te vliegen van, naar en rondom vliegbasis Gilze-Rijen. Dat betekent onder andere meer herrie van helikopters voor omwonenden. En dat is slecht voor de leefbaarheid hier en ook voor de gezondheid van mensen in de wijde omtrek. Zo'n 300.000 mensen zullen geluidhinder ondervinden, waarvan 45.000 zelfs ernstig. Daarom zijn wij een petitie gestart voor een kleinere geluidzone. Gelukkig hebben we de MER-commissie op dat vlak momenteel aan onze kant: het rekenwerk van Defensie moet opnieuw. Ruim 800 omwonenden dienden een bezwaar in, want bij de huidige plannen wordt er niet of nauwelijks rekening gehouden met hun belangen."