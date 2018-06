ProRail in maag met spoortrillingen in Rijen, Hulten en Dorst

RIJEN - Boze bewoners die in de directe nabijheid van het spoor in Rijen, Hulten, Dorst en Oisterwijk wonen, lieten de raadszaal van de gemeente Gilze en Rijen donderdagavond als het ware trillen op zijn grondvesten.

Zij gingen in conclaaf met vertegenwoordigers van ProRail omdat zij al jaren last hebben van meer trillingen: ,,Een vibrator of Guus Meeuwis met zijn Kedeng kedeng zijn er niets bij.''

Klachten

Het verhoogde aantal klachten van bewoners langs het traject Oisterwijk-Dorst stelt ProRail voor een raadsel. In Gilze en Rijen ging het volgens cijfers van april 2018 om twintig klachten van gezinnen uit de omgeving van de Julianalaan, Spoorlaan Noord en Zuid. Vanuit Dorst kwamen er zeven meldingen van overlast en schade aan woningen. Maar gisteravond was de zaal gevuld met ruim zeventig mensen die steen en been klaagden.



Senior Cees Hilhorst uit Rijen liet weten dat hij 's nachts met knikkende knieën naar het toilet op de bovenverdieping van zijn huis gaat: ,,Ik ga ook voor de kleine boodschap altijd netjes zitten. Als er dan een zware trein voorbij komt, beweeg ik alle kanten op. Met pot en al. De geluidsoverlast is door maatregelen aardig minder geworden, maar het trillen neemt toe.''

Quote Ik ben opgegroeid langs het spoor maar dit is echt niet normaal. Guus Meeuwis met zijn Kedeng kedeng en een flinke vibrator zijn er niets bij. Angelette Akkermans

Angelette Akkermans woont op de hoek van de Vincent van Goghstraat/Spoorlaan Noord in Rijen en zag naar eigen zeggen al een keertje een servieskast in elkaar donderen vanwege al het getril: "Ik heb alles meegemaakt, van de stoomtrein tot de intercity's en goederen, en gifwagons van nu. Ik ben opgegroeid langs het spoor maar dit is echt niet normaal. Guus Meeuwis met zijn Kedeng kedeng en een flinke vibrator zijn er niets bij. Ik voel die treinen al vanuit Dorst aankomen en dan begint mijn bed als een gek te trillen. Aan een verzoek tot schadevergoeding ga ik niet eens beginnen. Die krijgen we toch niet. Maar ik wil wel gehoord worden, daarom ben ik hier.''

Beleidsintensivering

Chiel Roovers van ProRail hoorde alle klachten geduldig aan maar had nog weinig antwoorden: ,,Er is geen wettelijk kader. De staatssecretaris heeft inmiddels een beleidsintensivering op dit thema uitgevaardigd. Dat wil zeggen dat er vanuit het ministerie allerlei acties worden opgestart met betrekking tot overlast door trillingen. Dat Den Haag dit nu zo oppakt, geeft ons de gelegenheid om meer te doen aan dit probleem dan de afgelopen jaren het geval was.''

Op een uitnodiging van een bewoonster om eens een nachtje te komen logeren (,,U zult blij zijn als u 's morgens weer weg bent, want iedere vijf minuten schudt ons huis alle kanten op''), ging Roovers niet in.

Onderzoek

"Maar er komt nu een onderzoek van drie maanden naar wat de overlast en schade veroorzaakt. In het najaar komen we dan terug met onze antwoorden en eventuele oplossingen.''