Provincie wil twee tunnels in Rijen voor veiliger spoor

In een brief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven wijst de provincie er op dat ook ProRail, lees ministerie, zo veel mogelijk af wil van gelijkvloerse spoorkruisingen. Die zijn er wel twee in Rijen. De provincie legt de laatste hand aan een onderzoek of een tunnel de oplossing is voor de provinciale weg N631 tussen Rijen en Oosterhout. De gemeente en ProRail onderzoeken met provincie en ministerie of een overbrugging met tunnel bij de Julianastraat haalbaar is. Met een boost van het centrum.