‘Quickscan’ naar alternatief kantoor ABG-ambtenaren loopt vertraging op

Bewoners Oosterhout­se­weg blijven zich verzetten tegen logistieke dozen: ‘Breda steunt ons niet’

BREDA - De strijd over de komst van een distributiecentrum duurt al zestien jaar, maar is volgens bewoners van de Oosterhoutseweg nog altijd niet gestreden. Ze voelen zich niet gesteund door het stadsbestuur. ,,Een Sligro-debacle moeten we niet meer willen.”