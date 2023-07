Leidt de landelijke liefdes­dans tussen GroenLinks en PvdA ook in Oosterhout tot één fractie en één partij?

OOSTERHOUT - Een historische stap bij GroenLinks en PvdA: de politieke partijen gaan samen de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 in. Is een verdere samenvoeging tussen de fracties die op lokaal niveau in Oosterhout werken ook een optie?