Rent a Cop-actie in Gilze en Rijen: ruim dertig bekeuringen

'Als je relatie wilt redden, hoe kan dat dan zonder contact?'

16 oktober MOLENSCHOT - ,,Het is buitengewoon irritant dat u niet te stoppen bent." De politierechter is niet mild over het gedrag van B. de B.. Ondanks dat de 66-jarige man uit Molenschot een paar keer is aangesproken door buurtagenten, blijft hij zijn ex-vriendin in Rijen bestoken met dreigende, soms ook smekende, appjes, mailtjes, berichten en rijdt hij langs haar huis. ,,Ze manipuleert iedereen. Het zijn allemaal leugens."