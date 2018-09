Rijen Trilt en ProRail lijnrecht tegenover elkaar over schade door trillingen van spoor

Claimen

,,Dat moeten we wettelijk gezien toepassen. Mensen leveren dan gegevens bij ons aan over hun woning en dan huren wij een onafhankelijk bureau in dat na gedegen onderzoek een bouwkundig rapport opstelt. Het klopt dat er zelden of nooit uitkomt dat de schade door het treinverkeer op het spoor is veroorzaakt. Maar wij worden dan niet geloofd en ook de onafhankelijkheid van de bureaus die wij in de arm nemen, wordt in twijfel getrokken. Mensen zijn gewoon niet tevreden met het antwoord dat ze krijgen. Dat begrijp ik, maar het is zoals het is. Maar dan zou ik zeggen: ga eens praten met een onafhankelijke deskundige van bijvoorbeeld de TU Delft of Eindhoven. Die kan zeker meer vertellen over trillingen.''