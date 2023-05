Rijenaar heeft spijt van bedreigen minister Yesilgöz: ‘Mega stommiteit van draaideurdebiel’

Loyaliteit kent geen grenzen: 10.000 NAC-supporters verlengen hun seizoen­kaart

Eredivisie of eerste divisie; het lijkt de gemiddelde NAC-supporter al jaren weinig te deren. Want ook nu heeft de Yellow Army nog voor de uitkomst van de play-offs, zaterdag is in Maastricht de return tegen MVV, massaal de seizoenkaart verlengd.