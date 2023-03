Samen flink huishouden in een huishoudschool

Magic Frankie speelde met B.B. King en heeft de bluesge­rech­tig­de leeftijd bereikt: ‘Ik ben op heel wat tenen gaan staan’

BREDA - Magic Frankie is terug. Na jaren vol gezondheidsproblemen is de Gangster of the Blues nederig geworden. ,,Ik was veel te streng voor mezelf en voor anderen. Ik ben op heel wat tenen gaan staan”