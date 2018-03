Scheidend wethouder Starreveld voelt zich verraden en klapt uit de school over 'hoofdpijndossier' Centrumplan Gilze

Vechtpartij in Van der Valk Gilze na 'zakelijk conflict': 'Die kerel laat een spoor van financiële vernieling na'

23 maart GILZE/ST. WILLEBRORD - De 51-jarige man uit Sint Willebrord die twee weken geleden is opgepakt na een vechtpartij in het Van der Valk-hotel in Gilze, zegt dat de schermutseling niks te maken had met een mislukte cocaïnehandel. ,,Het ging om een gewoon zakelijk conflict. Daarbij heb ik inderdaad twee klappen uitgedeeld, in een opwelling. Maar met drugs heb ik niks te maken.''