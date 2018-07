Snelfietsroute Tilburg-Breda: wethouder Gilze en Rijen diep door het stof

De snelfietsroute is een project van de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Oosterhout en Breda en de provincie Noord-Brabant. Het fietspad met zo weinig mogelijk obstakels is goed voor recreatie en alternatief woon-werkverkeer. De provincie betaalt de helft van de kosten, die 12,5 miljoen bedragen. De bijdrage voor Gilze en Rijen is 819.000 euro.

Gezichtsverlies

Het probleem ontstond omdat de wethouder verzuimd had het voorstel eerst in de commissie Ruimte te bespreken. Door tijdgebrek kwam het nu in een keer in de raad. Terwijl er nog diverse vragen bleven, voelden de fracties zich gedwongen in te stemmen. De provincie betaalt alleen als alle gemeenten meedoen. Tegenstemmen betekent dus geen snelfietsroute tussen Tilburg en Breda en groot gezichtsverlies.

,,Dit is eens maar nooit weer'', zei Peter von Meijenfeldt (PvdA). ,,De ruiterlijke excuses van de wethouder zijn op zijn plaats'', aldus David Vermorken (VVD). Ook Jac Wouters (CDA) vond de excuses terecht. Ruud van Iersel van Kern'75 betreurde de gang van zaken, maar pleitte voor pragmatisme, instemmen dus. Ook Antonet Krol (D66) had diverse vragen.

Onzeker

Het tracé in de gemeente is deels onbekend. Wel vanaf Tilburg ten noorden van de spoorlijn tot aan het station Gilze-Rijen. Daar wordt het onzeker. Als de aanleg van een tunnelbak onder het spoor doorgaat, zou de oversteek naar de zuidkant van het spoor door de tunnel kunnen. Anders kan dat pas verderop bij de Vincent van Goghstraat. Van daaruit naar de Oosterhoutseweg en door de Broodbaan naar de provinciale weg toe richting Dorst.

Scherp

Vooral de VVD knalde er scherp in met dertien(!) vragen. Onduidelijk bleef onder meer of de gemeente straks het beheer van het fietspad langs de provinciale weg moet betalen. Nu doet de provincie dat. Als de route via de Broodbaan niet door zou gaan, zou dat een flinke kostenpost worden. De wethouder wist het antwoord, ook na een schorsing, niet, maar dacht dat het zou meevallen. Een amendement van de VVD niet te tekenen als de gemeente voor deze extra kosten opdraaide, leek steun te krijgen. Uiteindelijk steunde de raad toch het collegevoorstel.