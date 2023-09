Thijs Oosting: ‘Realisti­sche verwachtin­gen kunnen voor rust zorgen bij Willem II’

Toen Willem II op 1-1 was gekomen tegen MVV wist Thijs Oosting zeker: ,,We gaan in ieder geval niet verliezen.” Het werd zelfs een overwinning. De winnende had Oosting eigenlijk zelf moeten maken, weet hij zelf ook maar al te goed.