Fietsers krijgen vaker voorrang in de Reeshof, groot onderhoud aan Bijstervel­den­laan

TILBURG - Fietsers (en voetgangers) krijgen later dit jaar voorrang op drie rotondes van de Bijsterveldenlaan, een belangrijke doorgaande weg in de Tilburgse wijk Reeshof. Het is onderdeel van een opknapbeurt waarbij alle bomen langs de straat worden vervangen.

7:34