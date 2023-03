Van Molenschot tot Tenerife wordt er getraind voor lijfsbehoud: ‘Sommigen trainen 40 uur, wij hebben een fulltime-job’

Het golfseizoen staat op het punt van beginnen en in Molenschot wordt er al langere tijd reikhalzend naar uitgekeken. Na negen jaar spelen de vrouwen van Toxandria weer op het hoogste niveau en na een trainingsstage op Tenerife is het team er klaar voor. ,,Ik ben al langere tijd aan het aftellen naar zaterdagochtend.”

Sinds de degradatie in 2014 zaten de golfsters er al vaak dichtbij. De ploeg eindigde vaak net op een tweede plaats of ging ten onder in de beslissende promotiewedstrijden. Daar moest eens verandering in komen, vonden ze bij Toxandria. Met de nodige steun van sponsors werden er trainingen geregeld van professionals en werd er een golftrip naar Tenerife georganiseerd. Alles werd uit de kast getrokken om dat ene doel te bereiken.

Derde kans

,,Na er vaak zo dichtbij te hebben gezeten werd het wel tijd. Nu wilden we echt heel graag weer eens naar die hoofdklasse”, zei aanvoerster Lauren Hillebrand erover. In dertien jaar tijd speelde ze met Toxandria al twee keer eerder in de hoofdklasse, maar dat bleek telkens van korte duur. Nu krijgt ze voor de derde keer de kans om met de club die stap omhoog te zetten.

Verschillen zijn groot

Om het verblijf op het hoogste niveau met een jaar te verlengen, wordt een bekend recept gevolgd: een trainingsstage op Tenerife en alvast oefenen op banen waar tijdens de landelijke competitie ook gespeeld wordt. Maar dat is allemaal nog niks vergeleken bij de kampioenskandidaten in de competitie, zegt Hillebrand. ,,Sommige van die meiden trainen veertig uur in de week. Wij hebben allemaal gewoon een fulltime-job.”

,,Om ons te handhaven moeten we pieken tegen onze directe concurrenten”, zegt de aanvoerster. Daarvoor ligt de focus gelijk op de derby met De Haenen uit Teteringen, die gek genoeg helemaal op een baan in Amelisweerd (in de buurt van Utrecht) gespeeld wordt. ,,We hebben ooit zelfs een promotiewedstrijd tegen Princenbosch (ook uit Molenschot) gespeeld in Groningen, dus we zijn wel wat gewend! Het hoort allemaal bij de landelijke competitie en dat maakt de ervaring juist wel extra leuk.”

Slapeloze nachten hebben Hillebrand en haar teamgenoten niet, maar de gezonde spanning is nadrukkelijker aanwezig dan normaal. ,,Ik ben al langere tijd aan het aftellen naar zaterdagochtend. We leven er echt naartoe.”

Lauren Hillebrand captain Toxandria D1 hcp 3.7