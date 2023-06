Vandaag kans op bewolkte dag in Gilze en Rijen

met video Brabant in spanning door code oranje, maar hagelbom­bar­de­ment blijft uit: ‘Een weerapp is niet altijd betrouw­baar’

TILBURG - Een groot deel van het land zat dinsdag in spanning te wachten op zwaar onweer en hagelstenen van een paar centimeter groot. Maar wie alle afspraken had afgezegd vanwege de enorme rode wolk in de weerapp, zag achteraf dat dat voor niks was. ,,Een app kan op dit soort dagen vaak niet meer dan tien minuten vooruit voorspellen.”