Vandaag lichte bewolking in Gilze en Rijen

Extra camera in hartje Breda, pand aan Diest­straat gecontro­leerd vanwege drugsinci­dent

BREDA - Midden in het centrum van Breda is een extra mobiele beveiligingscamera te zien. Deze kijkt uit op een pand aan de Dieststraat en is geplaatst op verzoek van burgemeester Paul Depla vanwege een ‘drugsgerelateerd incident’. De burgemeester overweegt ook een sluiting van dit pand.