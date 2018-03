Vechtpartij in Van der Valk Tilburg na 'zakelijk conflict': 'Die kerel laat een spoor van financiële vernieling na'

Volgens de Willebrorder is de 43-jarige vleeshandelaar uit Goirle die hij heeft geslagen 'een oplichter én een fantast'. ,,De waarheid is dat ik in december heb geïnvesteerd in zijn importbedrijf voor Frans kwaliteitsvlees. Hij is de zwager van een oude bekende van me. Ik vertrouwde hem. Hij heeft me echter nooit een ontvangstbewijs geven en is daarna mij en mijn familie telefonisch gaan bedreigen.''