Veteraan vecht met hoop tegen chronisch PTSS: ‘Een paar weken lang was ik de weg helemaal kwijt’

RIJEN - Eind 2014 ging het opeens helemaal fout met Bosnië-veteraan Stephan Mertens. Het was een optelsom van jaren: Posttraumatisch Stress Syndroom (PTSS). Een incident in de privésfeer was de druppel. ,,Een paar weken lang was ik de weg helemaal kwijt.''

Van de ruim 115.000 veteranen in Nederland kampen enkele duizenden met chronische psychische problemen. De angst of ervaring waar ze in Afghanistan, Bosnië of tijdens een andere VN-missie aan bloot hebben gestaan, blijkt na terugkomst diepe wonden te hebben gemaakt. En dan komt er het moment dat deze verborgen angst bovenkomt, het leven bepaalt en alle vreugde uitdooft.

Oude angsten

Volledig scherm Een scene uit het toneelstuk over Bosnië en PTSS. Van links naar rechts: Stephan Mertens, Antoon van de Wiel en Ray Braat. © Beeld Werkt Bosnië-veteraan Stephan Mertens (46) leek na zijn missies in Bosnië in de jaren negentig voort te kunnen ondanks oude angsten van beschietingen en latere dramatische debacle in Srebrenica, waar 7000 moslims werden vermoord. ,,Daar ligt de basis van mijn PTSS'', zegt hij nu. De onmacht van de Nederlandse eenheden bleek een lange schaduw vooruit te werpen.

In de tussentijd was hij onderofficier geworden en gaf hij les op de Koninklijke Militaire School in Weert. Een volgende klap kreeg hij op 28 juni 2011 toen leerlingen van hem bij een ongeval betrokken raakten. Een dode en 16 militairen raakten gewond bij een zwaar ongeval op de A2 bij Budel. ,,Ik heb die jongens ter plekke in de kreukels zien liggen. Dat doet wat met je'', zucht hij.

In 2014 raakte hij betrokken bij de identificatie van slachtoffers van de MH-17. Uit respect voor de nabestaanden wil hij daar verder niets over vertellen. Wel voelde hij dat er toen iets in hem veranderde. ,,Ik raakte heel snel geprikkeld, sliep slecht.''

Volledig scherm Stephan Mertens was betrokken bij de identificatie van slachtoffers van de MH17 ramp in 2014, waarbij 298 inzittenden omkwamen. Dit werk veranderde iets in hem. De reconstructie van het vliegtuigwrak staat nog steeds in een hangar op vliegbasis Gilze-Rijen. © AP/ Peter de Jong

Een half jaar later ging het 'helemaal mis'. ,,Toen ging de stekker eruit. Het echte trauma komt thuis pas naar boven. Dat je plezier verdwijnt. Alles wordt grauw door beelden die nooit meer van je netvlies verdwijnen. Voor mijn vrouw was dat ook een heel zware periode.''

Therapie

Mertens heeft aan die paar weken waarin de crisis toesloeg nauwelijks herinneringen. Hij kwam in de hulpverlening terecht bij Defensie. ,,Bij de GGZ. Dat was niet eenvoudig. Ik volgde zware therapie die de lading van de beelden heeft helpen verminderen. Ze zijn draaglijk geworden, maar ze hebben levenslang impact in je dagelijks leven. Vuurwerk bij de jaarwisseling, een ballon die knapt op een verjaardag. PTSS is chronisch.''

Volledig scherm De drie veteranen tonen in het toneelstuk Met Open Ogen hoe slecht bewapende Nederlandse eenheden betrokken raakten bij de genocide van moslims en wat dat met hen deed. © Foto Annelies Verhelst

De Tilburger kwam in aanraking met Pim van der Velden van Stichting Veteranen Hart van Brabant. ,,Daar heb ik de vraag gesteld wat PTSS is. Wat gebeurt er met mij?'' Via de stichting kwam hij in april 2015 in contact met een andere veteraan die hem op weg hielp. Later ontmoette ik een andere veteraan met een buddyhond. ,,Die kant wilde ik niet op. Toen ben ik de strijd keihard aangegaan.''

Quote Ik vroeg me af wat het ergste was wat me kon overkomen. Dat was plezier maken. Stephan Mertens, Bosnië-veteraan die aan PTSS leidt.

Net als bij veel veteranen met PTSS, lijkt voor Stephan Mertens de wereld te snel te gaan, is er angst voor drukte, veel mensen bij elkaar. Jaren heeft hij niet auto gereden, zelfs fietsen ging niet. De ommekeer kwam na de grootste uitdaging.

,,Met andere veteranen gingen we naar een concert van Guus Meeuwis in het PSV-stadion. Dat heeft heel veel moeite gekost. Toen klapte het om. Ik vroeg me af wat het ergste was wat me kon overkomen. Dat was plezier maken.''

Vervolgens is hij gaan werken aan ontspanning via zijn hobby modelbouw. Met zijn vrouw begon hij de website deveteraanmodelbouw.nl met 5 procent korting voor veteranen. ,,We verdienen er zelfs nog wat aan'', zegt hij trots. Ook is hij een bouwclub gestart.

Volledig scherm In het toneelstuk Met Open Ogen het verhaal vertellen drie veteranen hoe slecht bewapende Nederlandse eenheden betrokken raakten bij een genocide onder moslims in Srebrenica en wat dat met hen deed. Op de foto Prisca van der Mullen. © Foto Annelies Verhelst

Inmiddels heeft Mertens weer een baan als burger bij Defensie in Oirschot. Hij is hoofd onderhoud. Ook speelt hij toneel met twee andere veteranen. 'Met open ogen' vertelt het verhaal van drie Bosnië-gangers. Binnenkort in Uden en Oisterwijk en andere locaties in Nederland. ,,Het theaterstuk is een teken dat je ook met PTSS hoop kunt houden.''