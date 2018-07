Vijf vragen over blusacties van vliegbasis Gilze-Rijen

GILZE-RIJEN - De droogte dwingt tot voorzichtigheid in natuurgebieden. Her en der ontstaan branden. Tot dusver is de schaal redelijk beperkt.

Als de reguliere brandweer het blussen niet aankan komen onder meer enkele helikopters van vliegbasis Gilze-Rijen er aan te pas met de bambi bucket, een waterzak van 10.000 liter.

Wanneer schiet Defensie te hulp?

Afgelopen dagen hielpen twee Chinook transporthelikopters bij het blussen van een grote brand in een grote afvalberg in Hengelo. Ook in West-Brabant moeten de helikopters van Gilze-Rijen af en toe aan de bak. Meestal bij natuurbranden als brandweerauto's slecht of geen toegang hebben. Brandbestrijding is een nationale taak die tot en met oktober geldt. Dat inzet gebeurt op verzoek van een van de 25 veiligheidsregio's in Nederland.

Wat kan Gilze-Rijen dan inzetten?

Op de vliegbasis zijn Chinook transporthelikopters en Cougars geschikt om met een zogeheten bambi bucket vanuit de lucht bluswerkzaamheden uit te voeren. Een spectaculair gezicht. De Chinook kan met deze zak 10.000 liter per keer uitstorten. De lichtere Cougar stort per keer 2.500 liter in het vuur. De iznet gaat altijd in overleg met de lokale of regionale brandweer.

Hoe werkt de bambi bucket?

Als de helikopter vanuit Gilze-Rijen naar de brand is gevlogen, bevestigt een speciaal team van Defensie de bambi bucket onder de helikopter. Na het opstijgen klapt deze waterzak als een omgekeerde paraplu open. Het vullen gebeurt zo dicht mogelijk bij de brand in water dat minimaal twee meter diep is. Sinds 2013 heeft Defensie ook een soort douchekop onder de bucket, die het mogelijk maakt een groter gebied te besproeien. De blushelikopters worden alleen in uiterste noodzaak ingezet, want vlieguren zijn niet goedkoop.

Wie zit er in de Chinook?

De loadmaster houdt de controle over de bambi bucket en houdt snelheid en vlieghoogte in de gaten. De piloot heeft de taak het toestel zo min mogelijk te laten slingeren. Een mobiel team haakt de waterzak aan en houdt toezicht op de landingszone. Het heli-team van de brandweer stemt met brandweereenheden op de grond af waar en hoe de brand moet worden geblust.

Hoe oefent Defensie?