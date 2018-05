Vliegbasis mag geen tribune bouwen op spottersplek voor NAVO-oefening

Sinds afgelopen maandag vliegen elke middag helikopters en vliegtuigen vanaf vliegbasis Gilze-Rijen naar oefenterreinen in Nederland en België. Na dagen van theorie trainen ze daar met onder meer Apaches, Chinooks, straalvliegtuigen en grondtroepen het redden van piloten en bemanningen die in vijandelijk gebied zijn gecrasht. Woensdag bijvoorbeeld ook in de omgeving van Steenbergen. Deelnemende landen naast Nederland en België zijn onder meer Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Polen, Italië en Zweden.

Veiligheid

De grote oefening heeft een bijzonder aantal en een aantal bijzondere vliegtuigen en helikopters uit de deelnemende landen naar de vliegbasis gebracht. En spotters die met camera's in de aanslag klaar staan om de mooiste plaatjes te maken. Uit ervaring weet Defensie dat het laag overkomende vliegverkeer soms veel kijkers trekt. Vooral passanten op de provinciale weg willen de auto nog wel eens in de berm parkeren. En dan kan de (verkeers)veiligheid in het geding komen.

De vliegbasis vroeg via de gemeente of het mogelijk was om een aantal bomen te kappen op de spottersplek langs de Burgemeester Ballingsweg om er een tijdelijke tribune te bouwen. Maar dat feestje ging niet door. ,,Voor een incidentele activiteit staan we het kappen van bomen niet toe'', zegt Cathelijne Thomassen namens gedeputeerde Christophe van der Maat. ,,Dat vinden we niet nodig. Ook al vanwege het broedseizoen.''

Gevaarlijk

De provincie is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. ,,Daarom is de Burgemeester Ballingsweg dagelijks van 10.00 tot 16.30 uur afgesloten. Zo voorkomen we dat gevaarlijke situaties ontstaan. We kijken elke dag hoe het gaat met de vluchten. Als ze bijvoorbeeld om 15.00 uur terug zijn, dan kan de weg eerder open.''

Truckers

De afsluiting van de weg heeft volgens Thomassen de afgelopen dagen niet tot problemen geleid. ,,Mensen houden zich keurig aan de regels. Alleen buitenlandse truckers die op navigatie sturen, willen zich nog wel eens vast rijden en keren dan ter plekke.''

Chaos