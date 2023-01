Vrachtauto raakt in de slip door gladheid en botst tegen boom in Rijen

Geen vogelgriep in Park Valkenberg, maar de kippen moesten sowieso weg: hoe zit dat?

BREDA - In tegenstelling tot wat de gemeente Breda beweerde, is er officieel geen vogelgriep in Park Valkenberg vastgesteld. De kippen moesten weg vanwege de landelijke ophokplicht. Buurtbewoners geloven de gemeente niet.

17 januari