Wapenhandelaar Jan B. ontkent bedreigen burgemeester Gilze, tóch celstraf geëist

Ook ontkende hij gezegd te hebben dat hij niet bang zou zijn om zijn kalasjnikovs te gebruiken. De 66-jarige Jan B. werd in januari veroordeeld tot 27 maanden cel voor het helpen laten verdwijnen van een lijk en wapenbezit. In maart kwamen daar nog vijf jaar en zeven maanden cel bij voor de handel in en het bezit van een grote hoeveelheid wapens en munitie.

Hennepplantage

Hierop deed Boelhouwer aangifte. B. diende een verzoek in om de bedreigingszaak te laten rusten vanwege zijn eerder veroordelingen tot lange celstraffen. Maar de zaak is nu toch weer voor de rechtbank in Breda gebracht. Vanwege de files in de regio van Breda begon de zaak dinsdag wat later dan gepland.