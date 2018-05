Woning in Rijen gesloten na vondst ondergrondse hennepkwekerij

Hennepkwe­ke­rij en vuurwapen gevonden in Dongen en Gilze tijdens politieac­tie

9 mei DONGEN/GILZE - Tijdens een gezamenlijke controle van de politie en belastingdienst is een hennepkwekerij gevonden in Dongen. In een woning in Gilze is een vuurwapen en een grote som geld gevonden.