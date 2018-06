Zaak aan Kempenbaan in Rijen doelwit van inbraak

Woonstich­ting Leystromen richt met zes gemeenten 2 logeerhui­zen in voor mensen die in problemen zijn geraakt

5 juni GOIRLE/OISTERWIJK/HILVARENBEEK - Woonstichting Leystromen richt twee woningen in als 'tijdelijk logeeradres' voor mensen die op de een of andere manier in de problemen zijn geraakt. Het is een tussenoplossing voor drie tot maximaal zes maanden.