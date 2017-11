Zwarte of witte Piet? De kinderen in Gilze zal het een zorg zijn

UPDATE Twee hen­nep­kwe­ke­rij­en in Molenschot, drie verdachten schuilen achter hooiberg

23 november UPDATE | MOLENSCHOT - Bij een controle in het buitengebied op drugscriminaliteit heeft een team van ambtenaren, politie en Enexis donderdagochtend in een boerderij in Molenschot twee hennepkwekerijen ontdekt. De politie heeft de bewoner van het pand aangehouden. Zojuist zijn nog 2 vrouwen en een man aangetroffen in het pand.