Zwemles van levensbelang voor kinderen van vluchtelingen: 'Als je niet oppast, plonzen ze zó het diepe in'

GILZE - Voor kinderen van vluchtelingen die worden opgevangen in AZC Prinsenbos is de zwemles bij Van der Valk in Gilze het hoogtepunt van de week. Met dank aan een grote groep vrijwilligers.

Amad of Rowa, jongen of meisje, ze willen liefst zo rap mogelijk het warme bad in. Uitgelaten rennen zeven buitenlandse kinderen richting kleedkamers. Voor het knulletje dat geen zwembroek heeft, wordt nog wat geregeld. En als een moslimmoeder wil dat haar dochter zich toch wat extra bedekt met een groot T-shirt, kan dat ook.

Hun juffrouw van basisschool De Wildschut - lacht breeduit. ,,Dinsdag is voor deze kinderen dé dag van de week. Daar kijken ze de hele week naar uit", kijkt Kim van der Boom vertederd toe. ,,'s Morgens worden wij op de dependance bij Prinsenbos al extra stevig geknuffeld omdat ze weten dat het 's middags weer feest wordt. Zwemles opent voor hen de wereld. Even weg van hun sombere kamers, weg uit dat asielzoekerscentrum waar het niet altijd even vrolijk is, ook al wordt er heus goed voor ze gezorgd."

Verlost

Drie kwartier per week, meer is het niet. Maar voor de kinderen van AZC Prinsenbos betekent het een hoop meer. Ze komen uit Syrië, Afghanistan en Saoedi Arabië. Stuk voor stuk drie kwartier even helemaal vrij, verlost van leed. Dat zie je aan ze, dat spettert er vanaf.

,,Als je niet oppast en ze zijn nieuw hier, plonzen ze zó het diepe in. Onbekend met het gevaar en overenthousiast. Daar moet je mee oppassen. We hebben in het begin wel eens een kind boven water moeten halen. Daarom gebruiken we nu alleen nog het ondiepe", zegt manager Jennifer van Vugt van de Toucan Health Club. Daar, bij Van der Valk in Gilze, is het zwemproject voor vluchtelingenkinderen tegen gereduceerd tarief thuis.

Een voor Nederland bijzonder project. Een groep vrijwilligers uit de omgeving vindt het noodzakelijk dat juist in dit waterrijke land vluchtelingen die dat niet gewend zijn, moeten leren zwemmen. Of minstens leren wat de gevaren zijn.

,,Dit jaar al drie Syrische jongeren in ons land verdronken... Dat moet toch niet kunnen!" Penningmeester Teun Driessen aan waarom een clubje onder de noemer One Big Smile zich zo inspant voor deze kinderen. ,,Een gemeente als Gilze geeft er geen cent aan uit. Niet aan zwemles voor Nederlandse kinderen en daarom ook niet voor vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft er ook al geen geld voor. Daarom doen wij het zelf, spreken we allerlei fondsen aan om dit toch voor elkaar te krijgen."

Volledig scherm Iedere dinsdagmiddag is het dankzij vrijwilligers drie kwartier feest voor de vluchtelingenkinderen die er met zwemwater leren omgaan in de Toucan Health Club van Van der Valk in Gilze. © ron magielse / pix4profs

Terwijl de Prinsenbos-kroost vrolijk kwetterend door hoepels springt en kopje onder leert, trekken in het naastgelegen diepe enkele oudere dames hun baantjes. Zij vinden het prachtig dat de kinderen leren omgaan met water én plezier beleven. Omdat ze het zo nodig hebben, vinden de vrouwen die regelmatig een praatje met ze maken.

Maar zo dacht niet iedereen erover, toen het project ruim twee jaar geleden begon, zegt Toucan-manager Van Vugt. ,,Enkele mensen hebben zelfs hun lidmaatschap opgezegd. Omdat ze het er niet mee eens waren dat Nederlandse kinderen vrijwel nergens nog schoolzwemmen heeft, terwijl voor deze kinderen wél iets geregeld is."

Geen geld

De pest is dat er juist niks geregeld is, kaatst Teun Driessen die gedachte terug. Hij wijst erop dat autoriteiten zeggen dat er geen gelegenheid is om vluchtelingenkinderen te leren zwemmen. Omdat er geen Haagse pot geld voor is, omdat ze daarvoor te kort in een asielzoekerscentrum verblijven, soms zelfs maar kort in Nederland zijn omdat ze naar hun land van herkomst worden teruggestuurd.

,,Wij dachten aanvankelijk ook dat wij ze een zwemdiploma zouden kunnen laten halen. Maar dat lukt niet, daarvoor zijn ze hier te kort. Maar ze moeten wel leren wat gevaarlijk is. Wat hier gebeurt, zie je jammer genoeg bijna nergens. We hebben het ook een tijdje in Breda gedaan, toen de voormalige Koepelgevangenis nog opvangcentrum was en kinderen in zwembad Sonsbeeck terecht konden. We willen zelf proberen in Breda weer wat op te starten."

,,Mensen uit andere gemeenten in het land komen bij ons kijken hoe dit met vrijwilligers is geregeld. Samen met de Dagopvang Gilze, de dependance voor de schoolgaande kinderen van Prinsenbos, en vrouwen die met hun eigen auto's de kinderen heen en weer brengen. Maar ook Van der Valk en de fondsen die zorgen dat we dit voor zo'n vijftienduizend euro per jaar kunnen doen."

Als hun drie kwartier voorbij is en de kinderen gedisciplineerd hun zwembandjes en drijfslangen opbergen, wil juffrouw Kim nog even wat benadrukken. ,,Dat ze leren omgaan met zwemwater is noodzaak. Maar zeker zo belangrijk blijft ,dat ze even weg zijn van het AZC, andere mensen ontmoeten en een uitje hebben. Onze maatschappij ontdekken. Dat vinden ze geweldig. Kijk maar."