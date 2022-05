Achttiende etappe Giro d’Italia: laatste kans voor sprinters

De Giro d’Italia kent in de slotweek vooral zware bergetappes, maar de achttiende rit is relatief vlak. Dat betekent de laatste kans voor sprinters. Het peloton fietst 156 kilometer van Borgo Valsugana naar Treviso. Krijgen we een duel tussen Mark Cavendish en Arnaud Démare? Of houden vroege vluchters toch stand? Volg hier van start (13.35 uur) tot finish (rond 17.10 uur) de ontwikkelingen!