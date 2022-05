Alle deelnemers, het rittenschema en de klassementen

In het wiel Podcast | Oscar Riesebeek: ‘Dit was de kans van mijn leven’

Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam spreken in de wekelijkse podcast van In Het Wiel met Oscar Riesebeek. De 28-jarige renner van Alpecin-Fenix mocht in de vijftiende etappe van de Giro d’Italia dromen van de dagzege, maar werd in de eindsprint geklopt door de Belg Victor Campenaerts.

23 mei