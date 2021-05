Alle wielrenners en stafleden testen negatief in Ronde van Italië

Ewan over vijfde etappezege in Giro: ‘Het was een kwestie van slim zijn’

14 mei Caleb Ewan heeft in zijn loopbaan als sprinter weleens eenvoudigere sprints meegemaakt dan vrijdag in Termoli. Ondanks de lastige aankomst boekte de 26-jarige Australiër tijdens de zevende etappe van de Giro d’Italia zijn tweede zege in drie dagen.